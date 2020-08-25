В Енергодарі закрили дитсадок через коронавірус у виховательки

В Енергодарі на Запоріжжі у виховательки дитсадка виявили коронавірус. Заклад закрили на карантин.

Про це повідомили на сайті Енергодарської міської ради, передає Укрінформу.

“На минулих вихідних стало відомо про новий підтверджений випадок коронавірусу – цього разу у виховательки ДНЗ №15 «Джерельце». 22 серпня у неї лабораторно було діагностовано COVID-19. Зараз жінка перебуває на амбулаторному лікуванні, її стан задовільний”, - йдеться на сайті мерії.

З 25 серпня по 3 вересня в ДНЗ №15 призупинено освітній процес та закрито на карантин. За інформацією начальника управління освіти Світлани Букреєвої, на даний час серед вихованців дитсадка хворих або з симптомами хвороби немає.

Станом на ранок 25 серпня в області зареєстровано 1407 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 115 – серед дітей та 164 – серед медичних працівників.

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За останню добу в області зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19 (м.Запоріжжя - 16, м.Бердянськ –5, м.Мелітополь – 5, м.Енергодар – 1, Вільнянський р-н – 2, Токмацький р-н – 1).

В Україні лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658. Загалом зареєстровано 2 318 смертей. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють 53 227 людей.

Фото: en.gov.ua