У Коломиї планують почати навчальний рік 7 вересня

На Прикарпатті у місті Коломия, яке з 24 серпня увійшло до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки, хочуть розпочати навчання у школах з 7 вересня у звичному режимі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив Коломийський міський голова Ігор Слюзар.

«Намагаємося погодити з Департаментом освіти початок навчального року з 7 вересня. Навчання у перших класах взагалі не можливо налагодити дистанційно, якщо вчитель не знайомий з дітьми. Ми спланували у великих школах навчання за двозмінним графіком роботи, скорочення уроків до 30 хвилин. Ми б все-таки хотіли розпочати навчальний рік не дистанційно», - зазначив Слюзар.

Він додав, що школи у селах Коломийської ОТГ, які знаходяться у «помаранчевій» зоні, розпочнуть навчання у звичному режимі з 1 вересня.

Коломия, сподівається міський голова, швидко вийде з «червоної» зони і переконаний, що пік захворювання на коронавірус в місті пройшов у першій декаді серпня. Наразі влада міста доводить санітарній службі про помилки лабораторного центру і про те, що «червона» зона для міста стала реальністю через те, що пізно прийшли результати ПЛР-тестів, додав він.

Попри це, в місті відучора закрили 11 дитсадків та зупинили громадський транспорт.

«Група людей зібралась вранці з питаннями по транспорту. Це мешканці району, які не можуть виїхати з Коломиї через карантинні обмеження. Люди не дуже категоричні. Перемовини пройшли. Перекриття доріг не було», - зазначив Слюзар.

За його словами, 50% коломиян з розумінням ставляться до карантинних обмежень, оскільки в багатьох людей на COVID-19 перехворіли рідні й близькі.

«Багато людей в нас хворіють. Дуже багато є запалень легень. Лікарні справляються. Тепер в нас відкрили комунальну інфекційну лікарню другої лінії. На ШВЛ-апаратах поки двоє людей. В нас добре налагоджена киснева терапія», - зауважив Слюзар.

Він поінформував, що станом на 25 серпня в Коломиї лабораторно підтверджені 344 випадки захворювання на COVID-19, за останню добу - 13 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, з 24 серпня до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки увійшли 14 адміністративно-територіальних одиниць, серед яких місто Коломия, Косівський, Городенківський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

У цих адміністративних одиницях навчальний рік 1 вересня має розпочатись дистанційно.

Станом на 25 серпня на Прикарпатті зафіксовані 8154 випадки захворювання на COVID-19.

В Україні за останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 1658 випадках. Загалом лабораторно підтверджені 108 415 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 318 - летальні, 52 870 пацієнтів одужали.