В Україні оновили карантинні зони: до "червоної" потрапили 14 регіонів

Відсьогодні 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

Таке рішення 20 серпня ухвалили на засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Укрінформ.

"Нове зонування буде запроваджено з понеділка, 24 серпня, з нуля годин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14 регіонів перевищили кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення за останні 2 тижні. Тож на засіданні було внесено 14 адміністративно-територіальних одиниць до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки, 75 - до "помаранчевого" рівня і 106 - до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Так, до "червоної" зони віднесено: місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївку Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

Як повідомляв Укрінформ, на "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту висадка дозволена.

У помаранчевій зоні забороняється діяльність закладів розміщення (це хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори. При цьому є обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та участь не більш як 100 людей.

У жовтій зоні не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризового втручання.

У зеленій зоні діють такі обмеження: перебування у громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів з розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.

В Україні станом на 24 серпня лабораторно підтверджено 106 757 випадків COVID-19, з них за добу – 1 799.