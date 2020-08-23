Лікарні другої хвилі вже готові приймати хворих на COVID-19 - Кличко

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зазначу, що готові вже приймати хворих на COVID-19 лікарні другої хвилі. Вони забезпечені всім необхідним, а медзаклади першої хвилі функціонують фактично як інфекційні госпіталі. Сьогодні у стаціонарах перебувають 558 хворих, у тому числі 15 дітей. 105 пацієнтів у важкому стані, 9 - під апаратами штучної вентиляції легень. З підозрою на коронавірус у лікарнях знаходяться 75 киян",- сказав Кличко.

Він закликав киян дотримуватися карантинних правил, не забувати носити маску у громадських місцях, тримати дистанцію та користуватись антисептичними засобами.

"Ми не повинні допустити інфекційного вибуху і колапсу медицини. Ми не повинні допустити до повернення суворих обмежень та глибокої економічної кризи",- зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби у Києві на коронавірус захворіли 307 осіб, серед яких 17 дітей та 8 медиків.