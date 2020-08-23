На Львівщині відкривають ще дві лікарні "другої хвилі"

З наступного тижня у Львівській області хворих та тих, що мають підозру інфікування COVID-19, почнуть приймати ще дві лікарні: Львівська обласна лікарня та Центральна районна лікарня в місті Самбір.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив начальник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Основною з причин є те, що Львівщина через велику кількість і затяжний час лікування хворих на коронавірус не може ніяк знизити заповненість лікарняних ліжок до позначки менше 50%.

"Ми маємо 1354 хворих, які знаходяться в лікарнях, відсоток завантаженості ліжок становить 52,4%, термін лікування пацієнтів збільшився фактично вдвічі через важкий перебіг хвороби. Щоденно госпіталізуємо понад 100 людей і десь стільки ж виписуємо. Тому з вівторка долучаємо до роботи Львівську обласну лікарню, яка буде приймати пацієнтів у терапевтичному корпусі з підозрою та підтвердженим COVID-19. Там були деякі технічні моменти, але вже зараз налагоджена киснева система. А також Самбірська районна лікарня внесена до переліку лікарень «другої хвилі», нині вона на етапі контрактування і після вихідних відразу буде долучена до роботи", - зазначив Чемерис.

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У Львівській області хворих та пацієнтів, які мають підозру коронавірусу, приймають 19 лікарень.

Після запуску лікарень «другої хвилі» медзаклади області зможуть прийняти до 3,5 тисячі пацієнтів.

У Львівській області, станом на ранок 22 серпня, 12 965 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, 350 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1680 ПЛР-тестів, з них позитивні – 172. Серед них львів’ян – 65.

Як повідомляв Укрінформ, за добу в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, загалом з початку епідемії - 102 971 випадок. За добу одужали 657 осіб, померли 37.

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу лабораторно підтверджено в Харківській області - 291, Одеській - 210, Чернівецькій - 208, Тернопільській - 206.