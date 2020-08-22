На Буковині вже другий день поспіль понад 200 нових випадків COVID-19

У Чернівецькій області дві доби поспіль фіксують понад 200 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Укрінформ.

За останню добу в області зафіксували 208 нових випадків коронавірусу.

За словами Осачука, жителі області нехтують власною безпекою.

"Випадки інфікування траплялися на ринках, на курортах, у громадському транспорті та, звичайно ж, під час масових гулянь. Як результат, маємо понад 200 нововиявлених інфікованих другий день поспіль", - заявив глава ОДА.

Також він повідомив, що деякі госпітальні бази завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%.

Нагадаємо: за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2106 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 637 пацієнтів одужали.