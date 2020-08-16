СOVID-19 б'є нові антирекорди на Буковині: майже 200 хворих за добу

Упродовж минулої доби в Чернівецькій області зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом за добу - 183 нових випадків.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

"На жаль, Україна впевнено продовжує рухатися згубною стежкою коронавірусної інфекції, що веде до позначки 100 тисяч хворих. У нашій країні вже більше інфікованих, ніж в Китаї. Тим часом Буковина щодня встановлює нові антирекорди", - написав Осачук.

Всього в області зафіксовано вже 7 617 випадків. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 5 488 людям.

Нагадаємо: в Україні сьогодні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19, за останні 24 години підтвердивши 1 847 нових випадків зараження цією недугою.