В Україні за добу - 1847 випадків коронавірусу

В Україні за добу - 1847 випадків коронавірусу

Укрінформ
В Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадки COVID-19, із них за добу – 1 847.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 33 нових летальних випадків. Одужали 633 особи.

Загалом в Україні зареєстровано 2044 смертей від COVID-19. Одужали - 47 430 пацієнтів.

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Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 254, Чернівецькій - 170, Львівській - 166 та у м. Києві - 232.

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