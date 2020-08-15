У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 21,3 мільйона осіб

У світі станом на ранок 15 серпня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 21 355 685 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 11 917 803 осіб одужали, 763 367 пацієнтів померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (5 476 266). Кількість померлих - 171 535, одужали – 2 875 147 осіб.

На другому місці Бразилія – 3 278 895 інфікованих (106 571 особа померла й 2 384 302 одужали). На третьому місті Індія із 2 525 222 хворими (49 134 смерті від COVID-19 та 1 807 556 одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 87 872 випадки COVID-19. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 31-му місці у світі.