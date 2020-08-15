У Мадриді вибірково тестуватимуть мешканців на COVID-19

У регіоні Мадриду почнуть вибірково тестувати населення COVID-19 у зв'язку зі спалахом захворюваності.

Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.

Мадридська громада розпочне у понеділок проведення вибіркових тестів на виявлення коронавірусу серед людей віком від 15 до 49 років, які мешкають у районах з найбільшою частотою захворювання.

Виклик вибраних пацієнтів на тестування здійснюватиметься через SMS-повідомлення на мобільні телефони з текстом: "Навіть якщо у вас немає симптомів, пропонуємо вам зробити ПЛР-тест".

Щоденно планують робити 1 000 вибіркових тестів.

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Насамперед, тестуватимуть мешканців у районах Карабанчель, Усере, Віллаверде, Пуенте-де-Валлекас; та муніципалітетах Алкобендас та Мостолес. Розпочнеться тестування у понеділок з району Карабанчель і завершиться в суботу у Мостолесі.

Результати тестів будуть готові менше ніж за 48 годин.

Про це заявив Енріке Руїс-Ескудеро - радник міністра охорони здоров’я Іспанії, оскільки в регіоні майже протягом місяця спостерігається збільшення кількості нових випадків захворювання та пацієнтів у лікарнях.

Мета заходів — виявити безсимптомних носіїв вірусу, які поширюють хворобу, не знаючи про це.

"Ми хочемо контролювати та передбачати нові спалахи, а також мати картину епідеміологічної ситуації в районах з найбільшою кількістю захворювань, що є вагомим чинником у прийнятті рішень у галузі охорони здоров'я", - сказав Руїс-Ескудеро.

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Як повідомляв Укрінформ, останнім часом ситуація в Іспанії, колись найбільш враженій хворобою COVID-19 країні Європи, погіршується. Після виявлення в червні та першій половині липня в середньому 300-400 нових хворих щоденно почалося стрімке зростання захворюваності. Вже понад два тижні в країні щодня реєструють декілька тисяч нових інфікувань.

У світі станом на ранок 15 серпня зафіксовано 21 354 742 випадків COVID-19, померли 763 357 осіб, одужали - 14 148 044.

Фото: MONICA TORRES/El Pais