Іспанія закрила пляжі через порушення соціальної дистанції

Влада кількох регіонів Іспанії закрила понад 80 популярних пляжів через неможливість дотримування на них соціальної дистанції та побоювання щодо поширення коронавірусу в країні.

Про це пише газета Sur.

"У першу неділю липня, у розпал курортного сезону, прихід спеки та натовпу на пляжі, змусив владу прибережних міст закрити місця відпочинку, через неможливість дотримання рекомендацій щодо соціальної дистанції для боротьби з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, близько 29 пляжів закрилися у Малазі, в Андалусії було зачинено 55 пляжів.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 липня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.

В Іспанії на сьогодні зафіксовано 297 625 підтверджених випадків COVID-19 та 28 385 летальних випадків унаслідок недуги.

Фото: diariosur.es