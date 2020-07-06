Іспанія закрила пляжі через порушення соціальної дистанції

Іспанія закрила пляжі через порушення соціальної дистанції

Укрінформ
Влада кількох регіонів Іспанії закрила понад 80 популярних пляжів через неможливість дотримування на них соціальної дистанції та побоювання щодо поширення коронавірусу в країні.

Про це пише газета Sur.

"У першу неділю липня, у розпал курортного сезону, прихід спеки та натовпу на пляжі, змусив владу прибережних міст закрити місця відпочинку, через неможливість дотримання рекомендацій щодо соціальної дистанції для боротьби з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, близько 29 пляжів закрилися у Малазі, в Андалусії було зачинено 55 пляжів.

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Як повідомлялося, станом на ранок 6 липня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.

В Іспанії на сьогодні зафіксовано 297 625 підтверджених випадків COVID-19 та 28 385 летальних випадків унаслідок недуги.

Фото: diariosur.es

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