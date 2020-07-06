Естонія може дозволити в'їзд заробітчан і студентів з-поза меж ЄС

Влада Естонії має намір дозволити в'їзд сезонним працівникам та студентам з-поза меж Європейського Союзу.

Про це повідомляє ERR.

"Громадянам третіх країн (країн, що не входять до ЄС - ред.) буде дозволено в'їжджати та залишатися в Естонії з метою праці чи навчання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідну домовленість було досягнуто правлячою коаліцією вранці в понеділок, 6 липня, з огляду на необхідність працівників у зв’язку з наближенням сезону збору врожаю.

Згідно з домовленістю естонських політиків, працедавці з Естонії зможуть запрошувати на роботу сезонних працівників з-за меж ЄС. При цьому вони будуть зобов’язані організувати трансфер, проживання своїх працівників та тестування на коронавірусну хворобу. Сюди входить 14-денний обов’язковий карантинний період після прибуття до Естонії для працівників з країн, в яких рівень зараженості перевищує 16 випадків коронавірусної хвороби на 100 000 населення.

У випадку з іноземними студентами з третіх країн, які не входять до ЄС, Європейської економічної зони та ОЕСР, перебувати в Естонії зможе лише сам студент. Винятки можливі лише для неповнолітніх дітей студентів, які є батьком/матір’ю-одинаками.

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Якщо студент з третьої країни припиняє навчання, або його навчальний заклад відраховує його, дія його посвідки на проживання завершуватиметься за 30 днів від цієї дати.

Як повідомлялося, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.