Права українських працівників у Польщі можуть винести на міждержавний рівень

Права українців, які працюють у Польщі, можливо, потрібно врегулювати міжурядовою угодою.

Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села Ян Кшиштоф Ардановський, який 4 липня взяв участь у вшануванні пам'яті вояків армії УНР з нагоди 27-ї річниці відновлення Українського військового цвинтаря у місті Александрув-Куявський Куявсько-Поморського воєводства на півночі Польщі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У Польщі працює багато тисяч українців, які мають повагу завдяки своїй чесності, надійності, працьовитості. Можливо, це (статус українців - ред.) має врегулювати міждержавна угода, яка давала б і більші гарантії, і більшу безпеку, кращу опіку, дотримання прав працівників. Це все буде предметом міждержавних переговорів”,- наголосив Ардановський.

За його словами, те, що до Польщі приїжджають тисячі українців, є доброю нагодою, щоб подружитися.

“Це прекрасна нагода, аби краще познайомитися. Адже у нас схожа мова, у переважній більшості ми християни. Потрібно пізнати себе і спосіб мислення, чутливість і на цьому будувати дружні відносини. Кращого часу не буде”, - переконаний Ардановський.

Він зауважив, що польсько-українські політичні та економічні відносини розвиваються добре. Що ж до питань історичних, то, на думку міністра, їх не можна забувати, але з них потрібно навчитися робити висновки.

Міністр зауважив, що 27-ий раз поспіль українці і поляки зібралися разом в Александруві-Куявському, аби вшанувати тих, хто 100 років тому спільно боровся за незалежність своїх країн. Обидва народи боролися за спільні цінності, право на самовизначення - і проти злочинної комуністичної ідеології, наголосив він.

У церемонії вшанування пам’яті вояків УНР у Александруві-Куявському взяли участь представники органів місцевого самоврядування, українці, зокрема консул України у Гданську Лев Захарчишин. У Facebook він висловив сподівання, що незабаром у місті з’явиться вулиця імені генерала УНР Марка Безручка.

За інформацією Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в Польщі перебувало понад 1,3 млн українців.