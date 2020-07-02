Польща заплатить за тестування українських заробітчан на коронавірус - посол Ціхоцький

Всі громадяни України, які поїдуть працювати в Польщу, пройдуть тестування на коронавірус за рахунок державних коштів цієї країни.

Про це розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у програмі "На самом деле: мир" в эфире телеканала "Дом", відповідаючи на запитання, чого очікувати і як готуватися до поїздок українцям, які працюють у Польщі.

"Їм (українцям - ред.) обов'язково треба заповнити анкету, в якій пояснюється, де вони будуть жити в Польщі, щоб можна було перевірити, чи виконують вони умови карантину, ну і вимірюють в них температуру, основні ось такі елементи перевірки на хвороби. Але що важливо, що цікаво, всі громадяни України, які їдуть до Польщі працювати, проходять тестування за рахунок держкоштів Польщі там, де вони будуть працювати", - відзначив Ціхоцький.

Як повідомлялося, з 15 березня перетин українсько-польського кордону було ускладнено через закриття кордонів у зв'язку з коронавірусом.

З 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика". Крім того, на українсько-польському кордоні функціонують ще три автомобільні пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" та "Рава-Руська-Гребенне".

6 червня до варшавського аеропорту імені Шопена прибули два літаки української авіакомпанії МАУ, які привезли в Польщу 186 заробітчан з України.

З 1 липня Польща відновила повітряне сполучення з Україною.

За даними Головного управління статистики Польщі, в країні може перебувати більш як 1,2 млн українців.

В Україні станом на 2 липня лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них за добу - 889. Всього в Україні зареєстровано 1185 смертей від COVID-19. Одужали - 20 053. Хворіють зараз - 24 645 пацієнтів.