Іспанія впродовж пів року втратила 27 мільйонів туристів через пандемію

Туристична галузь Іспанії втратила 27,3 мільйона туристів та 28,4 мільярда євро впродовж першого півріччя цього року, як порівняти з аналогічним періодом 2019 року.

Як передає Укрінформ із посиланням на El Pais, за шість місяців 2020-го в країні зареєстрували загалом 10,8 млн туристів, що на 71,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Бюджет держави отримав 11 млрд 840 млн євро прибутку, що становить падіння на 70,6%, як порівняти з минулим роком.

"Отже, ця галузь (туризм – ред.) втратила 27,3 мільйона відвідувачів та 28,4 мільярда євро впродовж першого півріччя, як порівняти з показниками минулого року", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в червні цього року до Іспанії прибули 204 926 іноземних туристів, що на 97,7% менше, ніж протягом того ж місяця попереднього року.

Найбільше туристів у червні відвідали Каталонію – 76 634 особи, але ця цифра означає падіння туристичного потоку на 96,5%, як і в інших автономних регіонах Іспанії.

Як повідомляв Укрінформ, пандемія коронавірусу спричинила обвал економіки Єврозони – найбільший за 25 років.