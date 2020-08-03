Іспанія впродовж пів року втратила 27 мільйонів туристів через пандемію

Іспанія впродовж пів року втратила 27 мільйонів туристів через пандемію

Укрінформ
Туристична галузь Іспанії втратила 27,3 мільйона туристів та 28,4 мільярда євро впродовж першого півріччя цього року, як порівняти з аналогічним періодом 2019 року.

Як передає Укрінформ із посиланням на El Pais, за шість місяців 2020-го в країні зареєстрували загалом 10,8 млн туристів, що на 71,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Бюджет держави отримав 11 млрд 840 млн євро прибутку, що становить падіння на 70,6%, як порівняти з минулим роком.

"Отже, ця галузь (туризм – ред.) втратила 27,3 мільйона відвідувачів та 28,4 мільярда євро впродовж першого півріччя, як порівняти з показниками минулого року", – йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що в червні цього року до Іспанії прибули 204 926 іноземних туристів, що на 97,7% менше, ніж протягом того ж місяця попереднього року.

Найбільше туристів у червні відвідали Каталонію – 76 634 особи, але ця цифра означає падіння туристичного потоку на 96,5%, як і в інших автономних регіонах Іспанії.

Як повідомляв Укрінформ, пандемія коронавірусу спричинила обвал економіки Єврозони – найбільший за 25 років.

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