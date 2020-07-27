Влада Іспанії заявляє, що взяла епідемію під контроль

Уряд Іспанії запевняє, що епідеміологічна ситуація з коронавірусом у країні перебуває під контролем.

Про це повідомляє El Mundo.

"Уряд запевнив Велику Британію що ситуація, спричинена пандемією коронавірусу, перебуває під контролем, локальні спалахи хвороби контролюються міністерством охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Інше видання, El Pais, зазначає, що за даними уряду, "Іспанія перейшла до сценарію контролю", нові спалахи захворювання "виявляються на ранній стадії та контролюються".

У МОЗ та МЗС Іспанії вказують: "З нових виявлених випадків більше половини протікають безсимптомно, що свідчить про виконану роботу з виявлення носіїв вірусу". При цьому, за даними міністерств, в Іспанії вже зроблено понад чотири мільйони ПЛР-тестів.

Як повідомлялося, Велика Британія з 26 липня запровадила двотижневий карантин для всіх, хто прибуває до країни з Іспанії.

За останніми даними порталу Worldometers, у світі зафіксовано 16 млн 394 тис. 114 випадків COVID-19. Померли 651 тис. 504 осіб, одужали - 10 млн 29 тис. 720.