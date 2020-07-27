Влада Іспанії заявляє, що взяла епідемію під контроль
Про це повідомляє El Mundo.
"Уряд запевнив Велику Британію що ситуація, спричинена пандемією коронавірусу, перебуває під контролем, локальні спалахи хвороби контролюються міністерством охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.
Інше видання, El Pais, зазначає, що за даними уряду, "Іспанія перейшла до сценарію контролю", нові спалахи захворювання "виявляються на ранній стадії та контролюються".
У МОЗ та МЗС Іспанії вказують: "З нових виявлених випадків більше половини протікають безсимптомно, що свідчить про виконану роботу з виявлення носіїв вірусу". При цьому, за даними міністерств, в Іспанії вже зроблено понад чотири мільйони ПЛР-тестів.
Як повідомлялося, Велика Британія з 26 липня запровадила двотижневий карантин для всіх, хто прибуває до країни з Іспанії.
За останніми даними порталу Worldometers, у світі зафіксовано 16 млн 394 тис. 114 випадків COVID-19. Померли 651 тис. 504 осіб, одужали - 10 млн 29 тис. 720.