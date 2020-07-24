В Іспанії найбільше випадків COVID-19 із початку послаблення карантину - 971
Про це повідомляє EL Pais із посиланням на дані міністерства охорони здоров'я країни.
«В Іспанії зареєстрували найвищу кількість нових випадків коронавірусу з початку послаблення карантину. За минулі 24 години виявлено 971 випадок», - йдеться у повідомленні.
Найбільшу кількість нових хворих виявлено в Арагоні (415) та Барселоні (182). В Мадриді зареєстровано 102 нові випадки.
Також збільшується кількість людей, які захворіли на COVID-19 поза межами Іспанії перед їхнім поверненням на батьківщину.
Раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії зареєструвало 730 нових випадків COVID-19, що є найвищим щоденним приростом захворюваності в країні з 8 травня.
Як повідомлялося, станом на ранок 24 липня у світі зафіксували 15 654 649 випадків коронавірусу, зокрема 9 535 641 особа одужала та 636 479 померли.
Фото: АА