У Болівії через COVID-19 втретє відклали президентські вибори

Верховний виборчий трибунал Болівії втретє переніс дату проведення президентських виборів в країні у зв’язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє AP.

«Верховний виборчий трибунал переніс дату виборів (президента Болівії – ред.) з 6 вересня на 18 жовтня. Це вже третє відкладення виборів», - йдеться у повідомленні.

За словами голови трибуналу Сальвадора Ромеро, саме неконтрольоване поширення коронавірусу в країні унеможливлює проведення голосування з обрання нового глави держави. Він також додав, що пік захворюваності можливий саме в цей час.

У Болівії вже 64 тис. підтверджених випадків COVID-19, з яких 2 300 летальні.

Раніше т.в.о. президента Болівії Жанін Аньєс повідомила про позитивний тест на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 липня у світі зафіксували 15 654 649 випадків коронавірусу, 9 535 641 особа одужала та 636 479 померли.

Фото: wikiwand.com