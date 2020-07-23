Бразилія встановила новий антирекорд в інфікуванні COVID-19

За минулу добу кількість нових випадків інфікування COVID-19 зросла у Бразилії майже на 68 тисяч, що є найвищим показником з початку епідемії.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Бразилії пише Сіньхуа.

“У середу в Бразилії було зафіксовано рекордні 67 860 нових випадків інфікування COVID-19, що довело загальну кількість хворих у країні до 2 227 514. Відповідно до Міністерства охорони здоров’я, новий добовий рекорд суттєво перевищує попередній, досягнутий 16 червня, коли було виявлено 45 241 випадок”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за добу від недуги померло 1284 особи. Ще 3795 смертей, вірогідно, пов’язані із COVID-19, але це поки не підтверджено. Загалом же від початку пандемії хвороба забрала життя 82 771 бразильця.

Як за кількістю хворих, так і за смертністю від COVID-19, Бразилія — друга країна світу після США. Епіцентр захворювання тут знаходиться у південно-східному штаті Сан-Паулу.

З початку місяця із COVID-19 бореться і президент Бразилії Жаїр Болсонаро, який вже другий тиждень перебуває в ізоляції, однак почувається задовільно й продовжує виконувати свої обов’язки.

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