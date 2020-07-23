У президента Бразилії втретє підтвердили COVID-19
Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву офісу президента Бразилії.
“Президент Жаїр Болсонару за підтримки медичної команди досі залишається у хорошому стані. Аналіз, зданий президентом учора, прийшов позитивним”, - йдеться у заяві.
Такі результати аналізу свідчать про необхідність для Болсонару й надалі залишатися в ізоляції.
На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили COVID-19. З того часу Болсонару працює з дому й не відвідує громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився.
“65-річний Болсонару входить до демографічної групи, якій загрожують ускладнення у разі інфікування COVID-19”, - пише агенція.
Як повідомлялося, Бразилія є другою найбільш ураженою коронавірусом країною світу після США. Станом на 22 липня там загалом підтверджено понад 2,23 мільйона випадків інфікування та майже 83 тисяч летальних випадків унаслідок недуги.