У президента Бразилії втретє підтвердили COVID-19

Президент Бразилії Жаїр Болсонару втретє отримав позитивний результат аналізу на новий коронавірус.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву офісу президента Бразилії.

“Президент Жаїр Болсонару за підтримки медичної команди досі залишається у хорошому стані. Аналіз, зданий президентом учора, прийшов позитивним”, - йдеться у заяві.

Такі результати аналізу свідчать про необхідність для Болсонару й надалі залишатися в ізоляції.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили COVID-19. З того часу Болсонару працює з дому й не відвідує громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився.

“65-річний Болсонару входить до демографічної групи, якій загрожують ускладнення у разі інфікування COVID-19”, - пише агенція.

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Як повідомлялося, Бразилія є другою найбільш ураженою коронавірусом країною світу після США. Станом на 22 липня там загалом підтверджено понад 2,23 мільйона випадків інфікування та майже 83 тисяч летальних випадків унаслідок недуги.