Бразильський президент вдруге отримав позитивний тест на COVID-19
Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву політика на телебаченні.
«Бразильський президент Жаїр Болсонару здав новий тест на COVID-19, він виявився знову позитивним», - йдеться у повідомленні.
Болсонару, який довгий час скептично оцінював коронавірусну загрозу, вперше отримав позитивний тест на COVID-19 8 липня.
Він заявив про високу температуру та біль у м’язах, але стан швидко покращився після прийому ліків проти малярії. Болсонару підкреслив, що у нього немає наукового підтвердження ефективності цих ліків проти COVID-19 і що вони подіяли на нього «суто індивідуально».
Як відомо, Бразилія є другою найбільш ураженою коронавірусом країною світу після США. Станом на 16 липня там загалом підтверджено 1 970 909 випадків інфікування.