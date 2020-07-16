Бразильський президент вдруге отримав позитивний тест на COVID-19

Президент Бразилії Жаїр Болсонару за підсумками останнього тесту продовжує хворіти на коронавірус.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву політика на телебаченні.

«Бразильський президент Жаїр Болсонару здав новий тест на COVID-19, він виявився знову позитивним», - йдеться у повідомленні.

Болсонару, який довгий час скептично оцінював коронавірусну загрозу, вперше отримав позитивний тест на COVID-19 8 липня.

Він заявив про високу температуру та біль у м’язах, але стан швидко покращився після прийому ліків проти малярії. Болсонару підкреслив, що у нього немає наукового підтвердження ефективності цих ліків проти COVID-19 і що вони подіяли на нього «суто індивідуально».

Як відомо, Бразилія є другою найбільш ураженою коронавірусом країною світу після США. Станом на 16 липня там загалом підтверджено 1 970 909 випадків інфікування.