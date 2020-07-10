Тимчасовий президент Болівії захворіла на COVID-19

Тимчасово виконуюча обов'язки президента Болівії Жанін Аньєс розповіла, що її тест на коронавірус показав позитивний результат.

Про це вона повідомила в Twitter.

"Я в порядку, буду працювати зі своєї ізоляції", — написала Аньєс.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Тимчасовим виконувачем обов'язків президента Болівії 53 роки. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараження коронавірусом схильні як молодь, так і літні люди, однак у осіб старшого віку і тих, у кого є хронічні захворювання, хвороба може прийняти важку форму.

За кілька днів до цього позитивний результат показав тест на коронавірус президента Бразилії Жаїра Болсонару. До підтвердження діагнозу він повідомляв, що спостерігає у себе симптоми COVID-19: високу температуру і слабкість. Рентген показав, що легкі Болсонару не уражені. На початкових етапах пандемії президент Бразилії заперечував небезпеку інфекції та відмовлявся вводити пов'язані з нею обмеження.

Нагадаємо: в Болівії вірус виявили у 42,9 тис. осіб, при цьому померли від COVID-19 1,5 тис. осіб. Всього в світі коронавірусом заразилися понад 12 млн осіб.