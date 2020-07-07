Президент Бразилії захворів на COVID-19

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що результат його тесту на коронавірус виявився позитивним.

Про це він оголосив у прямому ефірі, повідомляє Guardian.

«Він (тест - ред.) дав позитивний результат, - сказав Болсонару. - Немає причин для страху. Це життя. І воно триває».

Раніше стало відомо, що у президента Бразилії спостерігаються симптоми інфікування коронавірусом.

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Як зазначає видання, 65-річний Болсонару неодноразово нехтував соціальною дистанцією, незважаючи на те, що Бразилія стала другою країною після США, яка найбільше постраждала від коронавірусу.

Згідно з останніми даними, в країні зафіксовано 1,6 мільйона підтверджених випадків, понад 65 тісяч осіб загинули.

За даними Worldometer, у світі виявлені 11 818 564 випадки інфікування коронавірусом, ву тому числі 542 818 летальних, одужали 6 796 453 особи.

Фото: dpa