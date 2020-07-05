Тисячі людей у Бразилії протестують через ігнорування президентом пандемії

Тисячі людей у Бразилії протестують через ігнорування президентом пандемії

Укрінформ
Тисячі людей вийшли на протести проти дій президента Бразилії Жаїра Болсонару, який ігнорує пандемію коронавірусу.

Про це інформує Aljazeera.

"Тисячі людей кинули виклик пандемії коронавірусу в Бразилії, щоб протестувати проти дій президента Жаїра Болсонару на тлі зростаючого обурення через реакцію влади на пандемію", - йдеться у повідомленні.

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Пандемія коронавірусу швидко поширюється в Бразилії, яка наразі на другому місці за кількістю випадків коронавірусу - 691 758 - та третьому місці за кількістю померлих внаслідок COVID-19 - 36 455, згідно з даними університету Джона Гопкінса.

Зазначається, що у суботу бразильський уряд призупинив публікацію загальної кількості смертей та інфікованих коронавірусною хворобою. Такий крок критики назвали спробою приховати справжній масштаб епідемії у найбільшій країні Латинської Америки.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 11 416 898 випадків зараження коронавірусом, з них 534 273 летальні, одужало 6 465 297 осіб.

Фото: Getty Images

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