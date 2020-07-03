Бразилія може випередити США за кількістю випадків COVID-19 – посол України

Бразилія, яка нині посідає друге місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків та рівнем смертності від COVID-19, ризикує очолити сумну статистику щодо коронавірусу вже наприкінці липня.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії Ростислав Троненко.

«Якщо ж говорити про кількість активних випадків на кожні 100 тис. населення, то Бразилія перебуває на 12-му місці. Країна більш як 20 днів реєструє найбільшу кількість смертей, і без активної протидії поширенню COVID-19 наприкінці липня може опинитися на першому місці за всіма сумними показниками», - зазначив дипломат.

Він розповів, що наприкінці березня Бразилія закрила наземні та повітряні кордони для іноземців (зараз можливий тільки транзит за наявності квитків), вживаються інші заходи. Але складність полягає в тому, що кожен штат і муніципалітет запроваджує або послаблює заходи залежно від ситуації на місці, та іноді вони не відповідають епідеміологічній ситуації.

«Влада та система органів охорони здоров’я виявилися не готовими повною мірою протидіяти пандемії. На посаді міністра охорони здоров’я вже змінилося двоє людей, керівниками підрозділів призначено велику кількість управлінців з числа військових, проте стабілізувати ситуацію досі не вдалося», - розповів Троненко.

Щонеділі відбуваються демонстрації як прихильників чинного президента з вимогою послабити обмеження, так і його супротивників. Протести зумовлені погіршенням економічної ситуації у країні. Бразильські економісти прогнозують зниження ВВП протягом року на 6,25 %. На кінець квітня було зареєстровано скорочення робочих місць на 4,9 млн у порівнянні з кінцем березня.

За останніми даними, від початку епідемії у Бразилії зареєстровано понад 1,5 млн випадків інфікування, померли 61 990 пацієнтів, одужали майже 1,2 млн.