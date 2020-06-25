США, Бразилія та Росія – у трійці за кількістю інфікованих коронавірусом

Станом на ранок 25 червня у світі виявлено понад 9,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужало вже майже 5,2 мільйона людей.

Про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з ними, на ранок четверга загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 9 532 128, з них 485 122 летальні, одужало 5 179 011 осіб.

У першу трійку за кількістю інфікованих входять США (2 462 554), Бразилія (1 192 474) та Російська Федерація (606 881).

Дедалі зростає захворюваність на COVID-19 і в Індії - там зареєстровано вже 473 105 випадків.