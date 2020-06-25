В Україні за добу — 994 випадки COVID-19
Укрінформ
В Україні станом на 25 червня лабораторно підтвердженл 40 008 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 994 нові випадки.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби.
Згідно з ними, за добу зафіксовано 16 нових летальних випадків, водночас одужало 349 людей.
Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області (204), Одеській (95), у Києві та Закарпатській області (по 85) та у Рівненській області (84).
Загалом від початку епідемії померло 1 067 хворих на COVID-19, одужало 17 758 людей.
Як повідомялося, за даними Worldometer, на ранок четверга загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 9 532 128, з них 485 122 летальні, одужало 5 179 011 осіб.
Фото: CTK Photo/Укрінформ