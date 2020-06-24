На Київщині за три дні можуть знову посилити карантин

На Київщині за три дні можуть знову посилити карантин

Укрінформ
Якщо впродовж трьох днів показник динаміки зростання випадків інфікування коронавірусом не знизиться, то у Київській області можуть знову посилити карантинні заходи.

Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В суботу через негативні тенденції інцидентності я робив звернення з проханням дотримуватися карантинних заходів, щоб не довелося знімати послаблення. З цього понеділка в країні змінено методику. Тепер ознак буде п'ять. А саме: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів - понад 50%, середня кількість ПЛР-тестувань за останні 7 днів - менше 24 на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування - більше 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування - понад 10%", - зазначив Володін.

За його словами, на сьогодні в області ці показники наступні: стосовно завантаженості ліжок - 22,30%, охоплення тестуванням - 41,98, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка - 23,23%.

"Саме цей показник (динаміка - ред.) викликає занепокоєння. Якщо він не падатиме три дні поспіль, будемо змушені ухвалювати непопулярне, але відповідальне рішення", - наголосив Володін.

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За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 червня підтверджено 2 332 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 192 дитини та 440 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 47.

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