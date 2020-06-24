На Київщині за три дні можуть знову посилити карантин

Якщо впродовж трьох днів показник динаміки зростання випадків інфікування коронавірусом не знизиться, то у Київській області можуть знову посилити карантинні заходи.

Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В суботу через негативні тенденції інцидентності я робив звернення з проханням дотримуватися карантинних заходів, щоб не довелося знімати послаблення. З цього понеділка в країні змінено методику. Тепер ознак буде п'ять. А саме: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів - понад 50%, середня кількість ПЛР-тестувань за останні 7 днів - менше 24 на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування - більше 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування - понад 10%", - зазначив Володін.

За його словами, на сьогодні в області ці показники наступні: стосовно завантаженості ліжок - 22,30%, охоплення тестуванням - 41,98, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка - 23,23%.

"Саме цей показник (динаміка - ред.) викликає занепокоєння. Якщо він не падатиме три дні поспіль, будемо змушені ухвалювати непопулярне, але відповідальне рішення", - наголосив Володін.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 червня підтверджено 2 332 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 192 дитини та 440 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 47.