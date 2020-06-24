Київ та 13 областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 24 червня 13 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям: завантаженість ліжок у лікарнях, охоплення населення тестуванням, відсоток виявлення хворих і динаміка захворюваності.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу на COVID-19 захворіли 940 осіб, загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 39 014 людей.