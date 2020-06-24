У Києві відкрили ресторани, басейни та кінотеатри

У Києві дозволили працювати ресторанам та кафе, басейнам, кінотеатрам та театрам.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як ви знаєте, уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення у столиці ресторанів, без дитячих кімнат, кафе, басейнів для індивідуальних тренувань, а також для проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб", - сказав Кличко.

Також за його словами, можуть працювати театри та кінотеатри, але з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними.

Він додав, що комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади.

"Місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами. У разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень", - наголосив він.

Згідно із розпорядженням КМДА, заклади мають дотримуватися низки протиепідемічних вимог.

Так, заклади харчування мають забезпечити маркування для дотримання дистанції у чергах, дотримання відстані між столами не менше 1,5 м, розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом. Дозволяється відокремлення частини стола перегородкою, що унеможливлює контакт між клієнтами.

Меню має бути розміщено для безконтактного ознайомлення біля входу чи місця прийняття замовлення або на столах – із матеріалу, що дозволяє обробку дезінфекційним засобом, чи має бути одноразове паперове меню.

У закладах громадського харчування, що здійснюють обслуговування у приміщенні, заборонено вхід відвідувачів без супроводу працівника; проведення бенкетів чи інших заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб; функціонування дитячих кімнат; приготування їжі на відкритих кухнях, якщо вони не відгороджені від відвідувачів перегородкою; функціонування буфетів самообслуговування, у тому числі для самостійного наливу напоїв клієнтом.

У закладах швидкого харчування страви, напої, таці та столові прибори мають видаватися на прохання відвідувача.

Проведення культурно-мистецьких масових заходів дозволено, але без фан-зон і за умови присутності не більше 1 особи на 5 кв. м у приміщенні або на огородженій території, де проводиться захід.

Контроль квитків рекомендовано здійснювати безконтактним способом, а для уникнення черг – збільшити кількість пунктів вхідного контролю.

Відвідувачі мають весь час перебувати у масках та респіраторах, що прикривають ніс та рот. Відстань між місцями для сидіння має бути не менше 1,5 м.

У залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння відвідувачів мають розміщувати із вільним місцем поруч, спереду та позаду.

Функціонування басейнів дозволяється для індивідуального відвідування, а також для вихованців спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, учнів-студентів закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше (із дотримання протиепідемічних обмежень).

Заклади розміщення мають забезпечити можливість онлайн реєстрації для уникнення черг на рецепції, а також вжити заходів для уникнення скупчення відвідувачів та черг у холах, вестибюлях, ліфтових холах, ліфтах (не більше 1 особи на 5 кв. м).

Окрім як під час перебування у номері/кімнаті, відвідувачі мають дотримуватися маскового режиму.

Організувати харчування рекомендовано за системою замовлень – доставка до номерів або в ресторанах за умови дотримання відстані у 1,5 м між столиками та розміщення за ними не більше як 4-х осіб.

Пляжне обладнання, якщо воно є на території закладу розміщення, має бути розташоване з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

У разі виявлення особи із симптомами гострого респіраторного захворювання, її мають ізолювати в номері до отримання консультації медпрацівника закладу.

Також у КМДА нагадують, що в столиці під час карантину продовжує діяти низка заборон.

Зокрема, заборонено: перебувати в громадських будинках і спорудах, а також у громадському транспорті без вдягнутих масок або респіраторів, що закривають ніс та рот; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції та обсервації; проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв.м; перетинати державний кордон іноземцям та особам без громадянства без поліса страхування витрат, пов’язаних із лікуванням COVID-19, обсервацією; відвідувати заклади освіти її здобувачами у групах понад 10 осіб (окрім ЗНО та іспитів); діяльність закладів дитячого оздоровлення та відпочинку; перевезення пасажирів у транспорті у кількості місць більшій ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного заходу.

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