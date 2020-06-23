У Києві ресторанам та кафе дозволили пускати гостей всередину

У Києві заклади громадського харчування зможуть приймати гостей всередині приміщень.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 22 червня №58.

Так, відповідно до "Вимог щодо роботи закладів громадського харчування" біля місць потенційного скупчення людей повинно бути нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції щонайменше 1,5 метра між клієнтами. Також дотримання відстані щонайменше 1,5 метра між сусідніми столами, розміщення не більше чотирьох гостей за одним столом (без урахування дітей до 14 років).

Також дозволяється відокремлення столів один від одного перегородкою, що унеможливлює контакт між відвідувачами, розміщеними по обидві її сторони.

Представники закладів повинні бути одягнені в медичну маску чи респіратор, окуляри та одноразові рукавички, а після кожного зняття витратних захисних матеріалів працівник має ретельно помити руки або обробити антисептичним засобом.

Крім цього, заборонено використання багаторазових рушників.

Також забороняється функціонування дитячих кімнат, самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу персоналу, проведення свят, банкетів, майстер-класів для понад 10 осіб, приготування їжі на відкритих кухнях та функціонування буфетів самообслуговування.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Станом на 23 червня в Києві 4429 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.