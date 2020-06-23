Маски, дистанція, дезінфекція: українцям нагадали про штрафи за порушення карантину

Заклади та люди у них, які не дотримуються правил карантину, будуть оштрафовані.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу "Перший Західний", повідомляє Укрінформ.

«У зв'язку з тим, що хвиля починає зростати, заради порятунку суспільства, життів і здоров'я українців маємо вдатися до чергових доволі жорстких заходів і запровадження штрафів від понеділка. Національна поліція і Нацслужба захисту прав споживача буде застосовувати (штрафи - ред.) до тих установ , організацій, закладів, які допускають наявність людей без масок, без соціальної дистанції, без дезінфекції. Тобто, буде штрафуватися і заклад, в якому такі люди знаходяться, і безпосередньо люди, які перебувають без масок», - сказав Шмигаль.

Він укотре наголосив на тому, що Україна наближається до нової хвилі COVID-19 . Влада розуміє, що влітку дуже спекотно і постійно перебувати у масці неможливо. Тому на вулиці, там, де немає великого скупчення людей, можна обійтися без маски, хоча краще із нею, а якщо йдеться про приміщення – маска обов'язкова.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня. 17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.