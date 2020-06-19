За порушення карантину загрожують штрафи до 340 тисяч – МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, що штрафи за невиконання протиепідемічних правил можуть сягати до 340 тис. грн для власників бізнесу.

Про це він сказав на брифінгу 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ти заходиш у відповідне приміщення, в тому числі супермаркет або ТРЦ, і ти не користуєшся маскою, то на тебе може бути накладений штраф 17 тисяч грн. Ви повинні про це знати. Якщо ви власник того чи іншого ТРЦ або ресторану, і ви не дотримуєтесь тих правил, які встановлені в нашій країні, то на вас можуть накласти штраф від 170 до 340 тис. грн”, - сказав Степанов.

Він додав, що протиепідемічні правила не складні, і їх виконання дасть змогу запобігти зростанню захворюваності і не вводити більш жорсткі обмеження в умовах адаптивного карантину в різних регіонах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів опублікував постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину і прийнято рішення про запровадження адаптивного карантину.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.