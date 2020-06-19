За порушення карантину загрожують штрафи до 340 тисяч – МОЗ
Про це він сказав на брифінгу 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Якщо ти заходиш у відповідне приміщення, в тому числі супермаркет або ТРЦ, і ти не користуєшся маскою, то на тебе може бути накладений штраф 17 тисяч грн. Ви повинні про це знати. Якщо ви власник того чи іншого ТРЦ або ресторану, і ви не дотримуєтесь тих правил, які встановлені в нашій країні, то на вас можуть накласти штраф від 170 до 340 тис. грн”, - сказав Степанов.
Він додав, що протиепідемічні правила не складні, і їх виконання дасть змогу запобігти зростанню захворюваності і не вводити більш жорсткі обмеження в умовах адаптивного карантину в різних регіонах.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів опублікував постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.
Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.
Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину і прийнято рішення про запровадження адаптивного карантину.
Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.