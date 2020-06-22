Адаптивний карантин: які зміни та заборони набули чинності

У понеділок, 22 червня, набули чинності нові зміни, внесені Кабінетом міністрів до постанови про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19.

Про це інформує Урядовий портал.

"Сьогодні набирають чинності зміни, які Кабінет міністрів України вніс до до постанови №392 від 20 травня 2020 року "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі змінами, дію карантину в Україні подовжено до 31 липня, а карантинні правила на території України складаються з таких основних заборон:

- перебування без одягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот (у тому числі виготовлених самостійно), в громадському транспорті, громадських будинках і спорудах;

- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

- відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та інших невідкладних заходах освіти;

- здійснення пасажирських перевезень в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння в транспортному засобі;

- проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, де проводиться захід. Дистанція між учасниками має становити не менше ніж 1,5 метра;

- діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- відвідування установ і закладів соціального захисту, в яких проживають/перебувають громадяни похилого віку, особи з інвалідністю тощо, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);

- перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією;

- закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації, крім: планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50%. Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19.

Також уряд встановив на період карантину зміни у часі роботи органів виконавчої влади, державних органів та органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту населення та територіальних органів Пенсійного фонду України. Решті суб’єктів господарювання також рекомендовано внести, у разі необхідності, зміни до режимів роботи з початком роботи о 9, 10 чи більш пізній годині. Такі зміни впроваджено та рекомендовано для уникнення концентрації пасажирів у громадському транспорті в ранішню годину.

"Важливо, що відсьогодні посилення протиепідемічних заходів запроваджуються на рівні регіону або інших адміністративно-територіальних одиниць на територіях із значним поширенням COVID-19. Такі заходи запроваджуються на основі рішень регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, за поданням головного державного санітарного лікаря регіону", - наголосили в Кабміні.

У зв’язку з цим уряд скасував деякі заборони, які до цього розповсюджувались на всю територію України. Зокрема, заборону на проведення масових заходів з кількістю учасників більше, ніж 10 осіб. Тепер кількість учасників обмежується у розрахунку 5 кв. метрів на одного учасника. Також скасовуються заборони у роботі закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, закладів розміщення (готелі, хостели) закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури тощо.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

1) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50%;

2) середня кількість тестувань становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

3) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (відношення кількості нових встановлених випадків захворювання до кількості проведених тестів) становить більш як 11%;

4) динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%, що перевіряється у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Як повідомлялося, 17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня та вніс зміни до карантинних обмежень.

Станом на 22 червня в Україні підтверджено 37 241 випадкок COVID-19, з них 16 642 одужали, 1012 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 681 випадок.