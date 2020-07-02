Ростислав Троненко, Посол України в Бразилії

Бразилія нині на другому місці за кількістю інфікованих коронавірусом та смертельних випадків. Керівництво держави та окремих штатів так і не змогло домовитися про єдину політику протидії COVID-19. На тлі політичного протистояння негативні показники зростають, і вже за місяць Бразилія може обігнати США, посівши перше місце ковід-статистики.

У цій далекій країні Латинської Америки проживає близько 1 млн українців, діють суботні українські школи та спілки, експорт з України за минулий рік зріс на 65%. Водночас у країні активно просувають наративи російської пропаганди, спрямовані на дискредитацію нашої держави.

Ці та інші питання ми обговорили в інтерв’ю з послом України в Бразилії Ростиславом Троненком.

БРАЗИЛІЯ МОЖЕ СТАТИ №1 У COVID-СТАТИСТИЦІ

- Пане посол, у Бразилії спостерігається дуже складна ситуація з коронавірусом. Це друга після США країна серед лідерів негативної статистики за кількістю інфікованих та за рівнем смертності. Які заходи вживаються для боротьби з пандемією?

- Справді, Бразилія нині посіла друге місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків та рівнем смертності від COVID-19 і є центром поширення коронавірусу. Проте слід зважати на чисельність населення в країні та кількість осіб, які вже одужали. На сьогодні це більш як половина від усіх зареєстрованих випадків. Якщо ж говорити про кількість активних випадків на кожні 100 тис. населення, то Бразилія перебуває на 12-му місці. Країна більш як 20 днів реєструє найбільшу кількість смертей, і без активної протидії поширенню COVID-19 наприкінці липня може опинитися на першому місці за всіма сумними показниками.

Ще наприкінці березня країна закрила наземні та повітряні кордони для в’їзду іноземців. Можливий тільки транзит, за наявності квитків. Крім того, ухвалено нормативні акти, які спрощують виділення коштів з державного бюджету, спрямованих на боротьбу з пандемією.

Бразилія – федеральна країна, тому кожний штат і муніципалітет запроваджує або послаблює заходи залежно від ситуації на місці. При цьому обмежувальні заходи можуть бути дуже різні: від повного «локдауну» до вільної роботи ресторанів, ринків, парків.

Зараз спостерігається тенденція збільшення захворюваності в тих штатах, які почали раніше знімати заборони. Кількість бідного населення та безробітних змушує губернаторів штатів, мерів міст шукати компроміс між загрозою смерті від коронавірусу та від голоду й криміналу, внаслідок погіршення економічної ситуації. Тим більше, що наприкінці року мали б відбутися місцеві вибори.

Так, незважаючи на стрімке поширення коронавірусу, з 11 червня у двох найбільших містах Бразилії – Сан-Паоло та Ріо-де-Жанейро – було відновлено роботу магазинів та торговельних центрів.

Стрімке поширення вірусу відбулось внаслідок несвоєчасного запровадження обмежувальних заходів, браку масового тестування, неможливості чи небажання дотримуватися соціальної ізоляції. Згідно з дослідженням Google, показник соціального дистанціювання у Бразилії – найгірший серед країн Латинської Америки.

Дисципліна населення щодо дотримання карантинних заходів, значною мірою залежить від рівня доходів та освіченості. Природно, що на периферії, у бідних районах, де обізнаність про коронавірус на низькому рівні, люди частіше порушують правила безпеки, як наприклад, щодо носіння маски.

- У країні виникла ще й непроста ситуація через різне бачення загроз коронавірусу та реакцію населення на це. Президент Бразилії Жаїр Болсонару применшує загрозу COVID-19, вимагає послабити карантин на противагу позиції губернатора штату, мера Сан-Паулу, де найбільше випадків інфікування та смертей. Крім того, люди в умовах епідемії вийшли на масові протести. Досягли компромісу? Чи вони досі тривають?

- Влада й система органів охорони здоров’я виявилися не готовими повною мірою протидіяти пандемії. На посаді міністра охорони здоров’я вже змінилося двоє посадовців, керівниками підрозділів призначено велику кількість управлінців з числа військових, проте стабілізувати ситуацію досі не вдалося.

Багато звинувачень в ігноруванні проблеми лунає на адресу чинного президента країни. Він стверджує, що без відновлення економічного життя наслідки та втрати для Бразилії будуть значно більш руйнівними, ніж від пандемії. Хоча і губернатор найбільш постраждалого від пандемії штату Сан-Паулу, і мер міста Сан-Паулу виступають з критикою глави держави, вони також змушені відновлювати економічну активність у регіоні, який є фінансово-економічним центром Бразилії.

Щонеділі відбуваються демонстрації як прихильників чинного президента з вимогою послабити обмеження, так і його супротивників. Протести обумовлені погіршенням економічної ситуації у країні. Бразильські економісти прогнозують зниження ВВП протягом року на 6,25%. На кінець квітня було зареєстровано скорочення робочих місць на 4,9 млн порівняно з кінцем березня.

БРАЗИЛЬЦЯМ ЧАСТО БРАКУЄ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО УКРАЇНУ

- Нещодавно було влаштовано провокацію з використанням української символіки під час акцій протесту. Ви вказували на російський слід. Чи було продовження цієї історії?

- У Бразилії сильні опозиційні ліві рухи, а великій частині населення бракує елементарних знань з історії. Бразильська преса задля критики президента, який представляє праві консервативні сили, залюбки використовує будь-який привід. Тут у нагоді стають штампи російської пропаганди.

Дуже здивувала редакція BBC Brasil, яка подала твердження нібито експерта зі Східної Європи, який не лише не зміг згадати рік здобуття Україною незалежності й мав мізерні уявлення про нашу історію, а й навіть не був ознайомлений з позицією власного законодавчого органу щодо російської агресії проти України. У результаті вийшов репортаж, якому бракує об’єктивності, проте який на 100 відсотків відповідає російській риториці.

Апогеєм у цій ситуації став допис конкурента нинішнього президента під час президентських перегонів у 2018 році від лівої Партії трудівників у Твіттері: «Болсонару вигнав лікарів з Куби та імпортував терористів з України. Чудова заміна!»

Згодом політик зробив спробу виправдатися: мовляв, «це був іронічний твіт, без агресії до жодного українця».

У цьому добре простежується використання непов’язаних подій для створення антиукраїнського наративу, використовуються «оцінки» псевдоекспертів і так звані корисні «ідіоти» для переконання громадськості.

Кожна така кампанія – безпідставні закиди, що зумовлюють хвилю однобоких публікацій у пресі, яку потім дуже важко зупинити. Це класичні ознаки інформаційної війни проти України.

- Чи багато в Бразилії організацій, котрі пропагують «цінності» Москви та «рускій мір»? Яке ставлення суспільства до подій в Україні – тимчасової окупації Росією Криму та воєнної агресії на сході України?

- Росія має в Бразилії значну присутність... Тут працюють і «Россотрудничество», і Spuntik Brasil, і бразильські видання «Русская газета» та «Голос России», групи й асоціації російської діаспори. Усі вони просувають ідеї «руского міра». Якось навіть горезвісного Дугіна намагалися сюди привезти.

Бразильське суспільство дуже нерівне та поляризоване. Значна більшість симпатиків лівих партій сприймають дискурс Москви. Є серед них і викладачі університетів, експерти та політики.

Останніми роками проводиться акція «Бессмертный полк», до якої намагаються залучити ветеранів бразильського експедиційного корпусу, який брав участь у Другій світовій війні.

Але все ж велика частина населення сприймає інформацію критично. Регулярно відбуваються конференції на тему російської агресії проти України. З 2014 року комісія з закордонних справ та національної оборони Палати депутатів Національного конгресу Бразилії ухвалила два офіційних документи на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, із засудженням російської агресії.

- Як протистоїте такій діяльності?

- Проросійські ЗМІ спотворюють інформаційний контент задля просування в інформаційному просторі ідеї щодо легітимізації анексії Криму, запрошують на півострів до участі в різних заходах бразильських офіційних осіб. Ми за цим уважно стежимо, роз’яснюємо своїм візаві, що відвідування тимчасово окупованих РФ територій потрібно здійснювати в суворій відповідності до українського законодавства. Бразильські партнери повністю розділяють позицію української сторони, оскільки міжнародне право є частиною бразильського національного законодавства.

Яскравим прикладом порушення українських законів є участь громадян Бразилії у незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованих територіях України. На інтернет-сторінках закритого типу та сумнівного характеру з бразильським доменом періодично відображається пропаганда насильства та війни в Україні, а також розміщуються фото громадян Бразилії з дописами про участь у військових діях в Україні. Один бразилієць уже був затриманий СБУ та притягнутий до відповідальності.

І вся ця пропагандистська робота, на яку йдуть колосальні кошти з бюджету РФ, ведеться цілеспрямовано й потребує спецпідготовки, знань, навичок, апаратури. Використовуються медіафейки для поширення негативу, оббріхування України як у Бразилії, так і за її межами.

Безперечно, це прояви російських методів гібридної війни, мета якої – розпалювання ворожнечі.

На всі ці дії є відповідна реакція, плідно співпрацюємо з бразильськими партнерами, спільно виступаємо проти пропаганди війни та насильства. Ніхто не зацікавлений бути полігоном для російських спецоперацій. Бразилія лишається єдиною з країн-членів БРІКС (група п’яти країн – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка), яка не голосує проти українських резолюцій в ООН.