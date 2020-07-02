Ростислав Троненко, Посол України в Бразилії

Бразилія нині на другому місці за кількістю інфікованих коронавірусом та смертельних випадків. Керівництво держави та окремих штатів так і не змогло домовитися про єдину політику протидії COVID-19. На тлі політичного протистояння негативні показники зростають, і вже за місяць Бразилія може обігнати США, посівши перше місце ковід-статистики.
У цій далекій країні Латинської Америки проживає близько 1 млн українців, діють суботні українські школи та спілки, експорт з України за минулий рік зріс на 65%. Водночас у країні активно просувають наративи російської пропаганди, спрямовані на дискредитацію нашої держави.
Ці та інші питання ми обговорили в інтерв’ю з послом України в Бразилії Ростиславом Троненком.
БРАЗИЛІЯ МОЖЕ СТАТИ №1 У COVID-СТАТИСТИЦІ
- Пане посол, у Бразилії спостерігається дуже складна ситуація з коронавірусом. Це друга після США країна серед лідерів негативної статистики за кількістю інфікованих та за рівнем смертності. Які заходи вживаються для боротьби з пандемією?
- Справді, Бразилія нині посіла друге місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків та рівнем смертності від COVID-19 і є центром поширення коронавірусу. Проте слід зважати на чисельність населення в країні та кількість осіб, які вже одужали. На сьогодні це більш як половина від усіх зареєстрованих випадків. Якщо ж говорити про кількість активних випадків на кожні 100 тис. населення, то Бразилія перебуває на 12-му місці. Країна більш як 20 днів реєструє найбільшу кількість смертей, і без активної протидії поширенню COVID-19 наприкінці липня може опинитися на першому місці за всіма сумними показниками.
Ще наприкінці березня країна закрила наземні та повітряні кордони для в’їзду іноземців. Можливий тільки транзит, за наявності квитків. Крім того, ухвалено нормативні акти, які спрощують виділення коштів з державного бюджету, спрямованих на боротьбу з пандемією.
Бразилія – федеральна країна, тому кожний штат і муніципалітет запроваджує або послаблює заходи залежно від ситуації на місці. При цьому обмежувальні заходи можуть бути дуже різні: від повного «локдауну» до вільної роботи ресторанів, ринків, парків.
Зараз спостерігається тенденція збільшення захворюваності в тих штатах, які почали раніше знімати заборони. Кількість бідного населення та безробітних змушує губернаторів штатів, мерів міст шукати компроміс між загрозою смерті від коронавірусу та від голоду й криміналу, внаслідок погіршення економічної ситуації. Тим більше, що наприкінці року мали б відбутися місцеві вибори.
Так, незважаючи на стрімке поширення коронавірусу, з 11 червня у двох найбільших містах Бразилії – Сан-Паоло та Ріо-де-Жанейро – було відновлено роботу магазинів та торговельних центрів.
Стрімке поширення вірусу відбулось внаслідок несвоєчасного запровадження обмежувальних заходів, браку масового тестування, неможливості чи небажання дотримуватися соціальної ізоляції. Згідно з дослідженням Google, показник соціального дистанціювання у Бразилії – найгірший серед країн Латинської Америки.
Дисципліна населення щодо дотримання карантинних заходів, значною мірою залежить від рівня доходів та освіченості. Природно, що на периферії, у бідних районах, де обізнаність про коронавірус на низькому рівні, люди частіше порушують правила безпеки, як наприклад, щодо носіння маски.
- У країні виникла ще й непроста ситуація через різне бачення загроз коронавірусу та реакцію населення на це. Президент Бразилії Жаїр Болсонару применшує загрозу COVID-19, вимагає послабити карантин на противагу позиції губернатора штату, мера Сан-Паулу, де найбільше випадків інфікування та смертей. Крім того, люди в умовах епідемії вийшли на масові протести. Досягли компромісу? Чи вони досі тривають?
- Влада й система органів охорони здоров’я виявилися не готовими повною мірою протидіяти пандемії. На посаді міністра охорони здоров’я вже змінилося двоє посадовців, керівниками підрозділів призначено велику кількість управлінців з числа військових, проте стабілізувати ситуацію досі не вдалося.
Багато звинувачень в ігноруванні проблеми лунає на адресу чинного президента країни. Він стверджує, що без відновлення економічного життя наслідки та втрати для Бразилії будуть значно більш руйнівними, ніж від пандемії. Хоча і губернатор найбільш постраждалого від пандемії штату Сан-Паулу, і мер міста Сан-Паулу виступають з критикою глави держави, вони також змушені відновлювати економічну активність у регіоні, який є фінансово-економічним центром Бразилії.
Щонеділі відбуваються демонстрації як прихильників чинного президента з вимогою послабити обмеження, так і його супротивників. Протести обумовлені погіршенням економічної ситуації у країні. Бразильські економісти прогнозують зниження ВВП протягом року на 6,25%. На кінець квітня було зареєстровано скорочення робочих місць на 4,9 млн порівняно з кінцем березня.
БРАЗИЛЬЦЯМ ЧАСТО БРАКУЄ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО УКРАЇНУ
- Нещодавно було влаштовано провокацію з використанням української символіки під час акцій протесту. Ви вказували на російський слід. Чи було продовження цієї історії?
- У Бразилії сильні опозиційні ліві рухи, а великій частині населення бракує елементарних знань з історії. Бразильська преса задля критики президента, який представляє праві консервативні сили, залюбки використовує будь-який привід. Тут у нагоді стають штампи російської пропаганди.
Дуже здивувала редакція BBC Brasil, яка подала твердження нібито експерта зі Східної Європи, який не лише не зміг згадати рік здобуття Україною незалежності й мав мізерні уявлення про нашу історію, а й навіть не був ознайомлений з позицією власного законодавчого органу щодо російської агресії проти України. У результаті вийшов репортаж, якому бракує об’єктивності, проте який на 100 відсотків відповідає російській риториці.
Апогеєм у цій ситуації став допис конкурента нинішнього президента під час президентських перегонів у 2018 році від лівої Партії трудівників у Твіттері: «Болсонару вигнав лікарів з Куби та імпортував терористів з України. Чудова заміна!»
Згодом політик зробив спробу виправдатися: мовляв, «це був іронічний твіт, без агресії до жодного українця».
У цьому добре простежується використання непов’язаних подій для створення антиукраїнського наративу, використовуються «оцінки» псевдоекспертів і так звані корисні «ідіоти» для переконання громадськості.
Кожна така кампанія – безпідставні закиди, що зумовлюють хвилю однобоких публікацій у пресі, яку потім дуже важко зупинити. Це класичні ознаки інформаційної війни проти України.
- Чи багато в Бразилії організацій, котрі пропагують «цінності» Москви та «рускій мір»? Яке ставлення суспільства до подій в Україні – тимчасової окупації Росією Криму та воєнної агресії на сході України?
- Росія має в Бразилії значну присутність... Тут працюють і «Россотрудничество», і Spuntik Brasil, і бразильські видання «Русская газета» та «Голос России», групи й асоціації російської діаспори. Усі вони просувають ідеї «руского міра». Якось навіть горезвісного Дугіна намагалися сюди привезти.
Бразильське суспільство дуже нерівне та поляризоване. Значна більшість симпатиків лівих партій сприймають дискурс Москви. Є серед них і викладачі університетів, експерти та політики.
Останніми роками проводиться акція «Бессмертный полк», до якої намагаються залучити ветеранів бразильського експедиційного корпусу, який брав участь у Другій світовій війні.
Але все ж велика частина населення сприймає інформацію критично. Регулярно відбуваються конференції на тему російської агресії проти України. З 2014 року комісія з закордонних справ та національної оборони Палати депутатів Національного конгресу Бразилії ухвалила два офіційних документи на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, із засудженням російської агресії.
- Як протистоїте такій діяльності?
- Проросійські ЗМІ спотворюють інформаційний контент задля просування в інформаційному просторі ідеї щодо легітимізації анексії Криму, запрошують на півострів до участі в різних заходах бразильських офіційних осіб. Ми за цим уважно стежимо, роз’яснюємо своїм візаві, що відвідування тимчасово окупованих РФ територій потрібно здійснювати в суворій відповідності до українського законодавства. Бразильські партнери повністю розділяють позицію української сторони, оскільки міжнародне право є частиною бразильського національного законодавства.
Яскравим прикладом порушення українських законів є участь громадян Бразилії у незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованих територіях України. На інтернет-сторінках закритого типу та сумнівного характеру з бразильським доменом періодично відображається пропаганда насильства та війни в Україні, а також розміщуються фото громадян Бразилії з дописами про участь у військових діях в Україні. Один бразилієць уже був затриманий СБУ та притягнутий до відповідальності.
І вся ця пропагандистська робота, на яку йдуть колосальні кошти з бюджету РФ, ведеться цілеспрямовано й потребує спецпідготовки, знань, навичок, апаратури. Використовуються медіафейки для поширення негативу, оббріхування України як у Бразилії, так і за її межами.
Безперечно, це прояви російських методів гібридної війни, мета якої – розпалювання ворожнечі.
На всі ці дії є відповідна реакція, плідно співпрацюємо з бразильськими партнерами, спільно виступаємо проти пропаганди війни та насильства. Ніхто не зацікавлений бути полігоном для російських спецоперацій. Бразилія лишається єдиною з країн-членів БРІКС (група п’яти країн – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка), яка не голосує проти українських резолюцій в ООН.
НАСТУПНОГО РОКУ ВІДЗНАЧАТИМЕМО 130-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МІГРАЦІЇ ДО БРАЗИЛІЇ
- Скільки у Бразилії українців? Як територіально вони розселені?
- Тут найчисленніша українська громада в Латинській Америці – від 600 тисяч до 1 млн. Більшість із них проживають у штаті Парана, а також у штатах Санта-Катарина, Ріу-Ґранді-ду-Сул та Сан-Паулу. Найбільшими містами компактного проживання українців є Прудентополіс, Куритиба, Уніао-да-Віторія та інші. При цьому в Прудентополісі етнічні українці становлять до 80% населення.
- Коли українці почали мігрувати до Бразилії?
- У 2021 році ми відзначатимемо 130-річчя української імміграції до Бразилії, яка розпочалася 1891 року та мала три хвилі: перша – з останньої чверті XIX ст. до Першої світової війни, друга – у період між Першою і Другою світовими війнами, третя – після Другої світової війни. Основними причинами імміграції були пошук кращого життя, нових економічних можливостей та втеча від жахіть війни й комунізму, у тому числі голодоморів в Україні.
- Скільки українських спілок та шкіл діє в країні? Чи є кафедри україністики у вищих навчальних закладах?
- У Бразилії багато громадських діаспорянських організацій, фольклорних колективів та українських релігійних об’єднань. Наші релігійні громади об’єднані навколо 26 парафій Української греко-католицької церкви та 16 парафій Української православної церкви Константинопольського патріархату. При церквах діють суботні школи з вивчення катехизму українською мовою. Найбільш відома – суботня школа імені Лесі Українки при Українському товаристві Бразилії в Куритибі.
При Лінгвістичному центрі Федерального університету штату Парана діють курси української мови й літератури, а Національний педагогічний університет імені Драгоманова (Київ) з 2012 року має угоду про співпрацю з Університетом Unicentro (Парана) про викладання української мови з дистанційною формою навчання.
Спеціальний закон визначає 24 серпня як Національний день української громади в Бразилії. А до календаря визначних дат штату Парана внесено День Українського козацького братства, який відзначають щорічно в суботу перед Великоднем.
- Які проєкти з представлення України в Бразилії вважаєте найяскравішими?
- Цікавих і яскравих проєктів багато. Дуже запам’ятався масштабний культурно-благодійний захід «Україна – Парана: єдина культурна спадщина», який організовували в столиці Бразилії разом з урядом Парани у травні 2017 року. Там було представлено українське традиційне мистецтво, кулінарію, фольклор. У серпні-вересні того ж року та в лютому 2018-го відбулося турне Київського театру опери і балету містами Бразилії. То був тріумф.
У червні минулого року ми вперше провели Дні українського кіно в містах Бразиліа та Куритиба, представили шість сучасних фільмів.
Три роки поспіль за сприяння посольства та МЗС України в листопаді проводиться Національний фестиваль українського танцю за участі фольклорних гуртів з усієї Бразилії, а також Аргентини й Парагваю. Не втрачаємо надію, що і цього року його вдасться провести.
- Пане Ростиславе, ваша дружина – громадянка Бразилії і великий лобіст України. Розкажіть, будь ласка, докладніше про діяльність пані Фабіани.
- Моя дружина активно взаємодіє з першою леді країни та жінками з уряду й парламенту, працює з українською громадою, а також креативно поширює правдиву інформацію про Україну, її історію й сьогодення, португальською мовою. Радий, що це їй вдається.
Був випадок, яким я особливо пишаюся. У березні 2014 року моя дружина виступала замість мене перед комісією із закордонних справ та національної оборони в парламенті, бо регламент не дозволяв надавати слово іноземцю. Цей виступ згадують досі. Вона критикувала бразильський лівий уряд за відсутність реакції на тимчасову окупацію Росією Криму, що було за чотири дні до так званого референдуму. Завдяки її виступу, крім іншого, у квітні 2014-го комісія ухвалила резолюцію на підтримку України та засудила російську агресію.
Так ми з нею працювали і в Португалії у 2006-2010-х, але тоді технічних засобів було менше.
ТОРІК НАШ ЕКСПОРТ У БРАЗИЛІЮ ЗРІС НА 65%
- Які нині показники й динаміка товарообігу між країнами?
- У 2019 році двосторонній товарообіг з Бразилією зріс на 21,5% і становив 300 млн доларів США. Український експорт зріс майже на 65%, а бразильський імпорт – на 11,8%. Наші підприємства експортували до Бразилії лікарські засоби, зокрема інсулін, продукцію металургійної, борошномельно-круп’яної промисловості, текстильні матеріали. У структурі бразильського імпорту переважали тютюн, засоби наземного транспорту, крім залізничного, чорні метали, харчові продукти, фармацевтична продукція, кава.
Безумовно, у 2020 році пандемія внесе свої негативні корективи в зовнішню торгівлю з Бразилією. Проте загалом є потенціал для збільшення нашого експорту до Бразилії, у тому числі металургійної продукції та сталевих труб, шин для автомобілів, мінеральних добрив, фармацевтичної продукції, над чим ми зараз і працюємо.
- Чи можливе продовження співпраці в космічній галузі, яке розпочалося ще на початку 2000-х?
- У жовтні 2003 року було укладено договір між Україною й Бразилією про довгострокове співробітництво щодо використання ракетоносія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара в штаті Мараньян. Передбачалося, що Україна побудує ракетоносій, а Бразилія забезпечить інфраструктуру для його запуску. Проте в липні 2015 року президентка Бразилії Ділма Руссефф в односторонньому порядку денонсувала договір з фінансово-економічних причин, і через рік документ припинив свою дію.
Тобто на сьогодні проєкт «Циклон-4 – Алкантара» вважається закритим. Коли говоримо про можливість його перезапуску, то маємо на увазі співробітництво за іншими проєктами, аби компенсувати витрати від припинення дії договору.
- Скільки українців щороку відвідують Бразилію? Які маршрути найбільш популярні?
- Між Україною та Бразилією діє угода про безвізовий режим, яка сприяє збільшенню кількості наших туристів. Протягом 2017-2018 років Бразилію відвідало понад 9,3 тисячі українців. Найбільш популярні напрямки: Ріо-де-Жанейро, Флоріанополіс, Бузіос, Фос-ду-Іґуасу, Сан-Паулу, Амазонка, Сальвадор та інші. Крім того, як і в усьому світі, багато українців працюють на торговельних суднах і круїзних лайнерах, які ходять у територіальних водах Бразилії.
ТУРИСТАМ СЛІД ПАМ’ЯТАТИ ПРО ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ТА ЖИТТЮ
- Пам’ятаю, колись була спроба пограбувати наше посольство… Що можете взагалі сказати про криміногенну ситуацію в країні?
- Від злочинів у Бразилії щорічно гине до 60 тисяч чоловік. Іноземці тут повинні виявляти підвищену обережність.
Бразилія – другий за величиною споживач кокаїну в світі. Критичні показники злочинності у великих містах пов’язані з торгівлею наркотиками.
Небезпечними можуть бути райони біля готелів і великі ринки, особливо вночі.
Вузли громадського транспорту, готельний сектор і туристичні зони – це місця з найвищими показниками злочинності, починаючи від дрібної крадіжки до збройного пограбування.
Злочинці використовують як холодну, так і вогнепальну зброю. Ще слід приділяти увагу готівковим операціям на вулиці – є ризик отримати фальшиві гроші.
Бразилія посідає одне з перших місць у сфері кіберзлочинності у світі, втрачаючи понад 12 мільярдів доларів щорічно. Тому дані щодо кредитної картки можуть бути викрадені.
Посольство рекомендує громадянам України, які перебувають у цій державі або планують сюди прибути, дотримуватися посилених заходів особистої безпеки, також уникати місць проведення маніфестацій та масового скупчення людей, максимально обмежити пересування в громадських місцях у другій половині дня та в темну пору доби.
- Що з бразильського досвіду ви радили б запозичити та запровадити в Україні? І навпаки, що є сферами зацікавлення бразильців в Україні?
- Я б визначив ту роль, яку відіграють збройні сили країни в політичному, безпековому та економічному житті. Це і здатність контролювати неймовірно довгі сухопутні та морські кордони з досить неспокійними сусідами. Але при цьому понад 100 років не було жодної війни з ними, у чому також заслуга бразильських дипломатів.
Вражає військово-патріотичне виховання молоді. Націоналізм і патріотизм – складники воєнної доктрини, так само, як і гасло: «Бразилія понад усе!». І ніхто з сусідів, як і самі бразильці, не б’ються в істериці з цього приводу.
З українського досвіду бразильців цікавить наша вища освіта. Радий, що кількість бразильських студентів у наших навчальних закладах щорічно зростає.
З політичних, законодавчих ініціатив, їх цікавить ухвалення закону про заборону символіки та пропаганди тоталітарних режимів, наш досвід боротьби з корупцією, децентралізація, судова, пенсійна, медична та інші реформи.
Ольга Будник, Анкара