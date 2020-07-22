У двох членів уряду Бразилії виявили коронавірусну хворобу

У двох членів уряду Бразилії — міністра з питань громадянства Онікса Лоренцоні та міністра освіти Мільтона Рібейро — діагностували коронавірусну хворобу.

Про це інформує CNN.

"У двох бразильських міністрів упродовж одного дня виявили коронавірусну хворобу, слідом за президентом Жаїром Болсонару та трьома іншими високопосадовцями", - йдеться у повідомленні.

Міністр з питань громадянства Бразилії Лоренцоні зазначив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19 за кілька годин до того, як міністр освіти Рібейро повідомив про своє ініфікування.

Як повідомлялося, Бразилія є другою найбільш ураженою коронавірусом країною світу після США. Станом на 21 липня там загалом підтверджено 2 121 645 випадків інфікування та 80 251 летальний випадок унаслідок недуги. Президент країни Болсонару за підсумками останнього тесту продовжує хворіти на COVID-19.