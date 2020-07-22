У світі вже понад 15 мільйонів підтверджених випадків COVID-19

У світі тільки за офіційно підтвердженими даними понад 15 мільйонів людей інфікувалися коронавірусною хворобою.

Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Станом на 23:45 у світі офіційно підтверджено 15 033 861 випадок коронавірусу, з яких 618 994 закінчилися летально. Натомість понад 8,5 мільйона людей вже одужали.

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Позначку у мільйон хворих перейшли три країни — в лідерах залишаються США (3,9 мільйона випадків, 142,4 тисячі померлих), далі йдуть Бразилія (майже 2,2 мільйона випадків, 81,5 тисячі смертей) та Індія (майже 1,2 мільйона хворих, 28,7 тисячі померлих).

Нагадаємо: Кабінет міністрів продовжив в Україні карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на чотири типи епідемічних зон. Станом на 22 липня лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.

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