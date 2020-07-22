У Румунії – рекордна кількість випадків COVID-19 із початку пандемії

У Румунії за минулу добу зареєстрували 1 030 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), що є рекордом для країни з початку пандемії.

Про це повідомляє Romania-Insider.

"У Румунії зареєстрували 1 030 нових випадків коронавірусу за минулі 24 години. Таким чином, станом на 22 липня, загальна кількість випадків становить 40 163", - йдеться у повідомленні.

Добова кількість нових випадків COVID-19 є рекордною для країни з початку пандемії. Вже одужали і виписані з лікарень 27 356 пацієнтів. За минулу добу померли 27 людей, загальна кількість летальних випадків у Румунії становить 2 101 особу.

Минуло тижня уряд Румунії на 30 днів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації.

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 липня у світі зафіксували 9 112 368 випадків одужання після коронавірусної хвороби.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS