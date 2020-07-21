У Румунії заборонили пацієнтам з коронавірусом залишати лікарні

"У вівторок набув чинності закон, що дозволяє уряду ізолювати хворих на Covid-19 та запроваджувати примусовий карантин, щоб зупинити поширення цього потужного вірусу", - йдеться у повідомленні.

Уряд країни раніше примушував до шпиталізації або ізоляції людей, у яких виявляли коронавірус. Але у рішенні від 2 липня Конституційний суд Румунії заявив, що уряд не має повноважень щодо забезпечення примусового карантину чи шпиталізації пацієнтів, такі заходи можуть бути вжиті лише у разі прийняття відповідного закону парламентом.

Новий закон, схвалений парламентом минулого тижня, набув чинності сьогодні

"З завтрашнього дня ми матимемо закон, за яким ми зможемо шпиталізувати та ізолювати пацієнтів ", - заявив міністр охорони здоров'я Румунії Нелу Татару.

Нагадаємо, румунська влада зареєструвала за минулу добу 994 нових випадки захворювання на коронавірус, що є найбільшою кількістю з початку пандемії. Таким чином, станом на 21 липня загальна кількість випадків в країні становить 39 133

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 липня у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померла 613 341 особа, одужали 8 911 270 людей, підтверджено 14 858 918 випадків захворювання.