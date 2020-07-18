У Румунії третій день поспіль реєструють рекордну кількість випадків COVID-19

У Румунії третій день поспіль реєструють рекордний приріст хворих на COVID-19.

Про це свідчать дані Worldometer.

16 і 17 липня в країні було зафіксовано 777 і 799 нових випадків коронавірусу відповідно. А за останню добу виявили вже 889 нових випадків.

Кількість хворих у Румунії почала помітно зростати з середини червня, а в липні стали реєструвати нові рекорди.

Нині в країні зафіксовано 36 691 випадок коронавірусу, 2 009 осіб загинули та 22 488 одужали.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS