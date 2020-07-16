Румунія продовжила надзвичайну ситуацію через COVID-19

Уряд Румунії на 30 днів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації через збільшення випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у країні.

Про це заявив віцепрем’єр Ралука Туркан, повідомляє Romania-Insider.

«На засіданні уряду ми продовжили режим надзвичайної ситуації ще на 30 діб, це необхідно через зростання кількості хворих і смертей від COVID-19», - повідомив він.

Туркан додав, що нові карантинні обмеження не вводитимуться, але й наявні не пом'якшуватимуться.

Продовжать режим НС з 17 липня.

За даними румунської влади, за минулу добу в країні зареєстровано 641 випадок коронавірусу, загальна кількість хворих становить 34 226.