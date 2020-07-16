Зеленський вважає, що карантин не варто продовжувати більш ніж на місяць

Президент Володимир Зеленський наполягає, що не варто поспішати з продовженням карантину надовго, доцільно продовжити його на місяць, не довше.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів, повідомляє пресслужба глави держави.

«Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше», - сказав Зеленський.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому.

Зазначається, що згідно з документом регіони буде поділено на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону», де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи планують запроваджувати залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Як повідомлялося, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу — 848.

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Фото: ОП