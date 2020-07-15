Карантин в Україні продовжать на місяць, але змінять умови — Степанов

Міністерство охорони здоров'я готує проєкт постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на запитання про те, чи планує уряд наступного тижня розглядати можливість продовження карантину.

"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - пояснив глава МОЗ.

Водночас у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

Як повідомлялося, карантинні заходи, запроваджені в Україні з 12 березня через коронавірусну хворобу COVID-19, були продовжені до 31 липня. При цьому Кабмін ухвалив рішення про адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи можуть поступово пом’якшуватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Станом на 15 липня в Україні підтверджено 55 607 випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 836 нових випадків.