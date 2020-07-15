В Україні за добу зареєстрували 836 випадків коронавірусу
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Укрінформ
Станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, з них за добу - 836.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.
Зафіксовано за добу 15 нових летальних випадків. Одужало 977 людей.
Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 427 летальних випадків, 28 131 людина одужала.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 171, Києві - 147, Харківській області - 64, Закарпатській області - 57, Одеській області - 56.