В Україні за добу зареєстрували 836 випадків коронавірусу

Станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, з них за добу - 836.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби. Зафіксовано за добу 15 нових летальних випадків. Одужало 977 людей. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 427 летальних випадків, 28 131 людина одужала. Читайте також: ВООЗ доставить 1,5 тисячі літрів дезінфекційних засобів у 53 лікарні України Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 171, Києві - 147, Харківській області - 64, Закарпатській області - 57, Одеській області - 56.