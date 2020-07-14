ВООЗ доставить 1,5 тисячі літрів дезінфекційних засобів у 53 лікарні України

ВООЗ доставить 1,5 тисячі літрів дезінфекційних засобів у 53 лікарні України

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Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) доставить засоби для інфекційного контролю у 53 лікарні, які визначені для роботи з пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє World Health Organization Ukraine.

"Медичні заклади в усій країні отримають 1590 літрів дезінфекційного засобу та 530 дозаторів", - йдеться у повідомленні.

Передача здійснюється за підтримки USAID для реагування на COVID-19 в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, ВООЗ та ЄС передали Україні лабораторне обладнання, реагенти та розхідні матеріали загальною вартістю 3,5 млн євро для 27 лабораторних центрів, що здійснюють дослідження на виявлення COVID-19.

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