ВООЗ доставить 1,5 тисячі літрів дезінфекційних засобів у 53 лікарні України

Про це у Facebook повідомляє World Health Organization Ukraine.

"Медичні заклади в усій країні отримають 1590 літрів дезінфекційного засобу та 530 дозаторів", - йдеться у повідомленні.

Передача здійснюється за підтримки USAID для реагування на COVID-19 в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, ВООЗ та ЄС передали Україні лабораторне обладнання, реагенти та розхідні матеріали загальною вартістю 3,5 млн євро для 27 лабораторних центрів, що здійснюють дослідження на виявлення COVID-19.