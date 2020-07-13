Ситуація з поширенням коронавірусу у світі погіршується - ВООЗ

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус попередив, що у найближчому майбутньому не варто очікувати повернення до старого "нормального" стилю життя, адже ситуація з поширенням коронавірусу у світі погіршується.

Про це повідомив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ.

"Я хотів би сказати прямо: у осяжному майбутньому повернення до старого "нормального" життя не буде”, - сказав Гебреісус.

За його словами, епіцентр пандемії коронавірусу все ще знаходиться у Південній та Північній Америці.

Голова ВООЗ вважає, що занадто багато країн наразі рухаються у неправильному напрямку, і попри надію всіх на створення вакцини необхідно зосередитися саме на використанні інструментів для придушення передачі вірусу.

"Нам необхідно досягти стійкої ситуації, коли ми будемо мати адекватний контроль над цим вірусом, не обмежуючи повністю своє життя. Або стрибати від карантину до карантину, що матиме надзвичайно згубний вплив на суспільство", - додав він.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 13 058 349 випадків коронавірусу, зокрема 571 984 летальні, одужало 7 605 053 особи.