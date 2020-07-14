Сім областей не готові до послаблення карантину — МОЗ

Станом 14 липня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

Дані з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.