В Україні змінили протокол лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до протоколу надання меддопомоги при COVID-19, зокрема виключило лопінавір/ретонавір та внесло дексаметазон.

Про це на брифінгу 14 липня сказала перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 буде включено дексаметазон, виключено лопінавір/ретонавір, розширена можливість застосування ремдесивіру. І те, що всіх цікавило — виключено гідроксихлорохін з протоколу надання допомоги для пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 та для дітей. Проте ми залишаємо можливість його застосування для пацієнтів середнього ступеню тяжкості та груп ризику. Необхідний наказ МОЗ найближчим часом буде підписаний", - сказала Садов’як.

Вона додала, що група фахівців, яка працює над протоколом лікування COVID-19, зросла до 31 особи. До цієї групи залучені спеціалісти різного профілю.

Як повідомлялось, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, зокрема 638 за добу.