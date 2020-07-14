В Україні виявили 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638

В Україні виявили 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638

Укрінформ
Станом на 14 липня, в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За добу захворіли 638 осіб... Загалом за весь час пандемії захворіла 54 771 людина, з них 3 906 дітей та 7 499 медпрацівників”, - сказав Степанов.

За добу госпіталізовано 157 осіб, зафіксовано 14 летальних випадків. Одужала 651 особа.

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Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1412 летальних випадків, одужали 27 154 людини.

Найбільше хворих на COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській - 147, Закарпатській областях - 67 та Києві - 112.

Фото: depositphotos

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