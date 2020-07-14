У світі вже понад 13,2 мільйона випадків коронавірусу

Про це говорять дані Worldometer.

Так, інфікованих коронавірусом загалом вже 13 240 715 осіб, із них 575 601 людина померла. 7 707 191 людина одужала.

У трійку лідерів за кількістю інфікувань входять США (3 479 483), Бразилія (1 887 959) та Індія (907 645).

Як відомо, в Україні станом на ранок 14 липня кількість випадків COVID-19 складає 54 133, серед яких 1 398 смертей та 26 503 одужання.